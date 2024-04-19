السودان: عودة مفاوضات جدة بين الجيش و"الدعم السريع" دون شروط

أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية "تقدم"، اليوم الجمعة، عن عودة طرفي الصراع في البلاد، الجيش وقوات الدعم السريع، إلى طاولة المفاوضات في مدينة جدة السعودية، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين دون شروط مسبقة.

وبحسب بيان "تقدم" نقلته وكالة "أنباء العالم العربي"، فإن عودة الطرفين للمفاوضات تأتي "بإرادة أقوى وعزم صادق وأكيد لإيقاف الحرب" التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.

ويُذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، كان قد اشترط في وقت سابق وقف الحرب وانسحاب قوات "الدعم السريع" من المدن التي تحتلها، قبل الشروع في أي مفاوضات.

مفاوضات جدة

وكانت مدينة جدة السعودية قد شهدت في شهر مايو من العام الماضي، جولة من المفاوضات بين الجيش و"الدعم السريع"، برعاية أمريكية سعودية، فُتحت فيها بعض الملفات الخلافية بين الطرفين، دون التوصل إلى حلول نهائية.

وتأتي عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، بعد مرور عام على اندلاع الصراع الدامي بينهما، والذي خلف آلاف القتلى والمصابين من المدنيين، ونزوح مئات الآلاف من السكان، وتسبب في تدمير واسع للبنية التحتية للبلاد.

آمال بوقف الحرب

يُعلق السودانيون آمالًا كبيرة على عودة مفاوضات جدة، في التوصل إلى حل سياسي للصراع الدائر في بلادهم، ووقف نزيف الدماء وتحقيق السلام والاستقرار.

ويُطالب السودانيون جميع الأطراف المعنية بوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والعمل بجدية وبروح وطنية صادقة، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الراهنة ويفتح الباب أمام مستقبل أفضل للسودان.