نساء رائدات في تغيير الوضع الاقتصادي بتوجيه السياسات وتحليل الأسواق

يسود الرجال عالم الاقتصاد منذ زمن بعيد لاعتقاد البعض أن المرأة لا تصلح لمثل هذه الأعمال التى تحتاج قوة تفكير وإدارة سليمة وتخطيط جيد، ولكننا نجد أن المرأة دائما ما تحاول الدفاع عن حقوقها وتثبت اجتهادها وقدرتها على أن تشغل أى منصب وتحقق نجاحات وتصبح جديرة بذلك.



وظهر العديد من خبيرات الاقتصاد وأصبحن يشكلن اليوم قوة لا يمكن تجاهلها في تحديد مسارات النمو الاقتصادي وتوجيه السياسات الاقتصادية على الصعيد العالمي، بينما كانت مشاركة النساء في هذا المجال تاريخياً محدودة، إلا أنهن أصبحن اليوم أصواتاً هامة تسهم بشكل كبير في تحويل الفكر الاقتصادي إلى واقع ملموس.



وتظهر هذه النساء كنماذج رائدة في تغيير الوضع الاقتصادي من خلال توجيه السياسات وتحليل الأسواق، وتثبت قوتهن كمحركات للتغيير والتطور في عالم الاقتصاد العالمي وتستعرض البوابة أبرز خبيرات الاقتصاد حول العالم.



إديث أبوت



إديث أبوت: أول عميدة أنثى في التاريخ الأمريكى



وُلدت في غراند إيسلاند، نبراسكا عام 1876، كانت عالمة اقتصاد وإحصاء، وعاملة اجتماعية، ومؤلفة، تخرجت من جامعة نبراسكا عام 1901، وحصلت على دكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة شيكاغو عام 1905.



بعد ذلك، تلقت زمالة في مؤسسة كارنغي في نيويورك، وأكملت دراستها في لندن، ثم عادت إلى الولايات المتحدة ،وعملت كأستاذة في كلية ويلسلي، قبل أن تعود لتدريس الإحصاء في جامعة شيكاغو، كانت رائدة في تطبيق العمل الاجتماعي على مستوى الخريجين، وشغلت منصب عميدة كلية شيكاغو في عام 1924، لتصبح أول عميدة أنثى في تاريخ الولايات المتحدة.



وسعت إلى تطبيق العمل الاجتماعي في التعليم العالي،وتعد مصدر ألهام لكثير من الأفراد وخاصة النساء، وقدأثرت في الإصلاح الاجتماعي بشكل كبير.



إلينور أوستروم



إلينور أوستروم.. أول امرأة تحصل على جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية



هى عالمة وسياسية أمريكية، ولدت فى لوس أنجلوس عام 1933 وكانت عضوًا في الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، كما عملت كأستاذة للعلوم السياسية

في جامعة إنديانا ببلومنغتون ومديرة مركز دراسات التنوع المؤسسي بجامعة أريزونا.



وتعتبر هى أول امرأة تحقق فوزًا تاريخيًا بجائزة نوبل في مجال العلوم الاقتصادية، وذلك نظرًا لتحليلها الرائد في إدارة الموارد المشتركة، بما في ذلك إدارة المشاركة واقتصاد البيئة، فقد تحدت أبحاث أوستروم تصورات سابقة حول كيفية إدارة الموارد المشتركة.



مؤكدة على قدرة المجتمعات على تنظيم وإدارة هذه الموارد بشكل مستدام، فقد اعطت أبحاثها الأمل في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، مما جعلها تحظى بتقدير جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.



استير دوفلوا



استير دوفلوا خبيرة فى مجال الاقتصاد السلوكى وحصلت على جائزة نوبل



تعد دوفلو واحدة من اهم الخبراء البارزين في مجال الاقتصاد السلوكي، حيث تعمل على فهم سلوك الأفراد وتأثيره على الاقتصاد بشكل شامل، كما ساهمت من خلال أبحاثها ومقالاتها في تطوير السياسات الاقتصادية التي تأخذ في الاعتبار العوامل النفسية والسلوكية للأفراد.



وهى من مواليد عام 1972، وهي اقتصادية فرنسية أمريكية، ومؤسسة مشاركة ومديرة مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، وأستاذة في الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتقوم أبحاثها على مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية في البلدان النامية، مثل اقتصاد الأسرة والتعليم والصحة وتحليل السياسات.



وقد فازت دوفلو، إلى جانب زملائها الباحثين، بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2019، وذلك عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، من خلال تطبيق تجارب ميدانية لاكتشاف العلاقات السببية في الاقتصاد.



هالة السعيد



هالة السعيد.. وزيرة التخطيط المصرية



تشغل منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ولدت في القاهرة عام 1957، وتنتمي لأسرة سياسية من محافظة الدقهلية، تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف عام 1978،وحصلت على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1983.



قبل توليها المنصب الوزاري، شغلت عدة مناصب بارزة في الجامعات والمؤسسات البحثية والمالية، بما في ذلك عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومنصب مساعد رئيس الجامعة للبحث العلمي والعلاقات الخارجية.



كما قادت المعهد المصرفي المصري وشغلت مناصب في عدة مجالس إدارية ولجان استشارية، وتميزت بخبرتها في مجالات الاقتصاد والتمويل الدولي والأسواق المالية والإصلاح الاقتصادي.



روبرتا غاتى



روبرتا غاتى رئيسة الخبراء الاقتصاديين للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط



هى رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، دّرست في جامعتي جورجتاون وجونز هوبكنز، وحصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد.

وتضمن عملها الإشراف على التحليلات الاقتصادية التي تدعم عمليات البنك وأنشطة الرقابة الاقتصادية في الدول المعنية، و قبل توليها هذا المنصب، شاركت روبرتا في قيادة جهود إطار مفاهيمي لمؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي.

بالإضافة إلى إدارتها لفرق عمل ومحافظ إقراض في عدة مناطق حول العالم، ويتم نشر أبحاثها وتقاريرها في أبرز المجلات المتخصصة بمجال الاقتصاد والتنمية.



جانيت لويز



جانيت لويز يلين.. أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخزانة الأمريكية



تعتبر جانيت هى أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخزانة الأمريكية، وهى المرشحة السابقة لمنصب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، ولدت في بروكلين عام 1946، قبل توليها منصب وزيرة الخزانة، كانت يلين نائبة رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي ورئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.



كما شغلت مناصب عديدة في المجال الاقتصادي، بما في ذلك رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون، كما تم ترشيحها من قبل الرئيس باراك أوباما، لتكون أول امرأة في منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.



وتمت الموافقة على ترشيحها من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي في 2014، تخرجت يلين في جامعة براون وحصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل، وبدأت مسيرتها الأكاديمية كأستاذة مساعدة في جامعة هارفارد قبل أن تنضم إلى الاحتياطي الفيدرالي وتشغل مناصب مختلفة في الحكومة والجامعات.



كما تعتبر من الشخصيات البارزة في المجال الاقتصادي، وقد أثارت اهتمامًا كبيرًا بمواقفها الاقتصادية ورؤيتها للسياسات النقدية ،بالإضافة إلى إنجازاتها الأكاديمية والمهنية.



نالت يلين العديد من الجوائز البارزة مثل جائزة إليزابيث بلاكويل وجائزة آدم سميث، إلى جانب العديد من الزمالات الفخرية والتكريمات الأخرى التي تشهد على تأثيرها وإسهاماتها المهمة في مجال الاقتصاد.



رانيا المشاط



رانيا المشاط.. وزيرة التعاون الدولي فى مصر

حاصلة على جائزة ابن خلدون لأحسن ورقة بحثية



هى وزيرة التعاون الدولي الحالية فى مصر، ولدت في محافظة المنوفية عام ١٩٧٥ وحصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند في كوليج بارك عام ٢٠٠١، بعدما تخرجت من كلية الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٩٥.

حصلت أيضًا على شهادة في السياسات العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد عام ٢٠١٦، وشغلت العديد من المناصب فقد عملت كأستاذ مساعد في الاقتصاد منذ عام ٢٠٠٨، وقامت بالتدريس في عدة جامعات بما في ذلك الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة ميريلاند في كولدچ بارك.

كما تقلدت عدة مناصب في البنك المركزي بمصر، بما في ذلك نائبة مدير ورئيسة قسم السياسة النقدية، وعملت كاقتصادي في مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومكتب فيتنام بالولايات المتحدة.

تقلدت سابقا منصب وزيرة السياحة في مصر عام ٢٠١٨، ونجحت في تعزيز القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.



وعرفت بانها تمتلك خبرة واسعة في مجالات السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية، وقامت بنشر العديد من الأبحاث والدراسات في هذه المجالات.



كما حازت على جوائز عديدة تقديرًا لمساهمتها في العمل العام والبحث العلمي، بما في ذلك جائزة ابن خلدون لأحسن ورقة بحثية في عام 2004.



حفيظة أركان



حفيظة غاية أركان.. أول امرأة تترأس "بنك تركيا المركزى"

جاء ذلك عبر مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولدت أركان عام 1982، وحصلت على درجة الدكتوراه في بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون، بعد تخرجها في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول.



تمتلك خبرة واسعة في الأعمال المصرفية والاستثمار، حيث عملت في شركات عالمية مثل "غولدمان ساكس" و"فيرست ريبابلك بنك" و"غراي ستون"، كما شغلت مناصب قيادية في شركات مرموقة مثل "تيفاني أند كو" و"مارش ماكلينان".



ولكنها لم تستمر فى منصب رئاسة البنك المركزى كثيرا فقد قامت بتقديم استقالتها بعد أقل من عام من تواليها المنصب حفاظا على سمعتها المهنية وحياتها الشخصية.



كريستين لاغارد



كريستين لاغارد شغلت منصب وزيرة فى عدة قطاعات



كريستين مادلين أوديت لاغارد، المعروفة سابقًا باسم كريستين لالويت، هي سياسية ومحامية فرنسية شغلت منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي عام 2019.



وُلدت لاغارد في باريس لأسرة معلمين، وقد حصلت على تعليمها في فرنسا والولايات المتحدة، حيث تخرجت من جامعة غرب باريس نانتير لاديفونس وحصلت على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية وفي قانون العمل والقانون الاجتماعي.



شغلت سابقًا منصب رئيسة صندوق النقد الدولي عام 2011 حتى 2019، وتمتلك لاغارد خبرة واسعة في العديد من المناصب الوزارية البارزة في فرنسا، حيث تقلدت منصب وزيرة المالية والشئون الاقتصادية والصناعية ووزيرة الزراعة والصيد ووزيرة التجارة.



وتُعتبر هى أول امرأة تشغل منصب وزير المالية في دول مجموعة الثمانية، وهي أيضًا أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي أو صندوق النقد الدولي، كما تميزت بخبرة مهنية مميزة كمحامية متخصصة في مكافحة الاحتكار وقانون العمل، وقد تولت رئاسة إحدى كبرى شركات القانون الدولي.



