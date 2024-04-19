أبرزهم نبيل الحلفاوي وخالد جلال.. نجوم الفن يتوافدون على مسجد الشرطة لتشييع جثمان السعدني

حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على تشييع جثمان الفنان صلاح السعدني إلى مثواه الأخير، والذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز ال 81 عاما، وكان من أبرز النجوم الذين توافدوا إلى جنازته نبيل الحلفاوي وخالد جلال.

ونشرت نقابة المهن التمثيلية بيان تنعي فيه الفنان الراحل صلاح السعدني، وعلقت من خلال البيان "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف ذكي بالعزاء لأسرة الفنان الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".