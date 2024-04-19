يسرا تنعي الراحل صلاح السعدني وتعلن سبب عدم حضور الجنازة

تقدمت الفنانة يسرا بالعزاء فى وفاة الفنان القدير صلاح السعدني، والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ال 81 عاما.

وكتبت الفنانة يسرا منشور على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، كلمات مؤثرة فى رحيل الفنان الكبير صلاح السعدني.

وجاء المنشور "إن لله وإن إليه راجعون، فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية عظيمة فى تاريخ السينما، والدراما المصرية، الفنان القدير صلاح السعدني، خالص عزائي للأسرة الكريمة تغمده الله بواسع رحمته زألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وعلقت الفنانة يسرا على عدم حضورها جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، وقالت "أعتذر عن عدم حضورى الجنازة لعدم تواجدي بمصر".

شارك الفنان صلاح السعدني بالعديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "ليالي الحلميه، رجل فى زمن العولمة، الاصدقاء، ارابيسك، شارع المواردي، الباطنية"، وعلى مستوى السينما قدم"الغول، درب الرهبة، تحت الصفر، ليل وخونة، كراكيب، العملاق، زمن حاتم زهران".

رحل الفنان الكبير صلاح السعدني صباح اليوم، بعد فترة من المرض، وكان قد توقف الراحل عن النشاط الفني خلال السنوات الأخيرة، بسبب حالته الصحية وأعلن نجله الفنان أحمد السعدني أنه إكتفي بما قدم من خلال رحلته الفنية.