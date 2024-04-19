نازك هانم السلحدار ناعية صلاح السعدني .. مع السلامة يا عمدة

نعت الفنانة الكبيرة صفية العمرى الفنان القدير صلاح السعدني الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة .



وكتبت العمري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع السلامه يا عمدة وهو اشهر واجمل واهم ادواره امامها فى ليالى الحلمية حيث جسدت دور نازك هانم السلحدار وكان الدويتو بينها وبين سليمان باشا غانم الذى قدمه صلاح السعدني من اجمل الدويتوهات فى الدراما المصرية .



وتابعت قائلة: “مع السلامه يا عمدة” بقلوب دامية انعي الفنان الكبير والمتميز و الصديق العزيز عمدة الدراما العربية صلاح السعدني واتقدم بواجب العزاء لعائلته ومحبيه و الوسط الفني أسكنه الله فسيح جناته وإن لله وإن إليه راجعون.

ورحل الفنان صلاح السعدني عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عاما وذلك بعد رحله عطاء فني امتدت لاكثر من نصف قرن قدم خلالها اكثر من 200 عمل فني بين الدراما التلفزيونيه والسينما والمسرح.