الشرطة الفرنسية تحدد هوية مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم التعرف على المشتبه به الذي اقتحم القنصلية الإيرانية في باريس وهو “نيكولاس ك. م”، مواطن فرنسي إيراني مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 60 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية اليوم الجمعة.

وكشف مصدر بالشرطة الفرنسية، في تصريحات نشرتها "رويترز" اليوم الجمعة، أن الرجل الذي اقتحم القنصلية الإيرانية في باريس وهدد بتفجيرها هو نفس الرجل الذي اشتبه في محاولته إشعال الحريق عن عمد بالقرب من القنصلية الإيرانية في حادث وقع في سبتمبر الماضي.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية في باريس، لكن تبين عند تفتيشه أنه لا يحمل أي متفجرات.

وأوضح المصدر إن الرجل شوهد حوالي الساعة 11 صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) وهو يدخل القنصلية ويحمل ما يبدو أنه قنبلة يدوية وسترة ناسفة. وطوقت الشرطة المنطقة.

وأضاف المصدر إن الرجل غادر القنصلية في وقت لاحق ثم ألقي القبض عليه.

وقالت قناة "بي إف إم" التلفزيونية إنه كان يحمل نسخة طبق الأصل من قنابل يدوية.