الخطيب ومجلس الإدارة يشاركون في الجنازة.. الأهلي ينعي صلاح السعدني

شارك محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي في تشييع جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عاما.

وحضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي برفقة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة وأسامة حسني وعدد من قيادات النادي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة في جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني.

ونعيش مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الي وفاة الفنان القدير صلاح السعدني.

وقال الأهلي في بيان رسمي : محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن ‏والأسى، الفنان الكبير صلاح السعدني عضو النادي الذي وافته المنية اليوم. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

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