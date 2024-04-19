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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الكتاتني: الجماعة الإرهابية اتخذت قرارا بالاشتباك مع الدولة

اسلام الكتاتني
اسلام الكتاتني
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قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن اعتراف محمد منتصر القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، بخصوص تحريض أفرادها لمهاجمة المؤسسات الحكومية وتخريبها، دليل على فكر الجماعة الإرهابي تجاه الدولة والمواطن.

وأضاف "الكتاتني"، خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”: مواجهة الدولة فترة أحداث 30 من يونيو، كانت ممنهجة من خلال قرارات مؤسسية من قبل الجماعة الإرهابية، وليس تصرف أفراد، كما أن الجماعة اتخذت قرارا بالاشتباك مع الدولة في 25 يناير قبل سورة 30 من يونيو وهذا ليس بجديد على الجماعة الإرهابية، فقد شهدنا الكثير من العمليات والإغتيالات وعمليات التخريب طوال السنوات الماضية.

وتابع: "إننا في مشكلة كبيرة ليس مع فكرة تنظيم نوعي داخل البلاد، بل تنظيم دولي له الكثير من الأزرع في دول العالم، بل ويتلقى ملايين الدولارات من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية النوعية".

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