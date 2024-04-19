وزير الاتصالات يشهد ختام البطولة الدولية للبرمجيات بالأقصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ ختام فعاليات البطولة الدولية للبرمجيات فى دورتها السادسة والأربعون والسابعة والأربعون ومراسم توزيع جوائز الفائزين فى البطولة التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى واستضافتها محافظة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 14 حتى 18 أبريل الجارى.

شارك في البطولة قرابة 2500 طالب يمثلون 300 فريق من 111 دولة تم اختيارهم من 20 ألف فريق مشارك هذا العام.

أقيم الحفل الختامى فى معبد حتشبسوت بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والبروفيسورويليام باوتشر الرئيس والمدير التنفيذى لمسابقة ‏ICPC ، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة تيسير مسابقة ICPC، واللواء معتز ابراهيم ابو النور مدير الكلية الفنية العسكرية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

تعد البطولة الدولية للبرمجيات ( ICPC ) أكبر وأقدم مسابقة فى مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم وتقام منذ عام 1977 ومقرها الرئيسى فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فيها طلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونجحت البطولة منذ انطلاق فعالياتها فى جذب أفضل وأمهر الطلاب المتميزين فى مجال البرمجة من كافة أنحاء العالم للمنافسة على البطولة، ويضم مجتمع رابطة خريجى الـ ICPC نحو 400 ألف خريج من مختلف دول العالم.

وخلال فعاليات حفل الختام؛ سلم الدكتورعمرو طلعت ومنظمو البطولة الميداليات والجوائز للفرق الفائزة فى البطولة؛ حيث وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة للفائزين.

وفى كلمته؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت عن سعادته فى المشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس للجمهورية فى حفل ختام البطولة الدولية للبرمجيات التى تعد أحد أبرز المسابقات المعنية بالتبارى بين طلاب الجامعات على مستوى العالم فى مجال البرمجيات.

وأشاد الوزير بجهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى تنظيم البطولة الدولية للبرمجيات فى دورتها الحالية فى محافظة الأقصر عاصمة التاريخ ونجاحها فى إخراج الحدث على مستوى عالمى؛ مثنيا على العمل الدؤوب الذى لمسه بين الفرق المشاركة من جامعات من مختلف الدول للفوز فى البطولة؛ مضيفا أن البطولة تضم جامعات عالمية على أعلى مستوى من حيث المنزلة الأكاديمية.



وأضاف طلعت أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى صناعة قائمة على المعرفة والابتكار ومن هنا تأتى أهمية هذه المسابقة التى يتشارك فيها شباب من مختلف أنحاء العالم لإطلاق العنان لإبداعاتهم؛ موضحا أن التطور التكنولوجى الحالى خاصة مع ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى التوليدى والنمو المتسارع فى صناعة البرمجيات وبناء منظوماتها يكرس فكرة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القاسم المشترك لتحقيق أى نهضة حقيقية فى مختلف المجالات؛ مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات بمعدلات نمو تزيد عن 16%.

وأكد استمرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اتاحة برامج بناء القدرات الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية للشباب فى سوق العمل المحلى والعالمى وتمكينهم من تطويع التكنولوجيا لتحقيق التنمية؛ موضحا زيادة الأعداد المستهدفة فى التدريب فى برامج الوزارة 100 ضعف خلال 5 سنوات لترتفع من 4 آلاف متدرب فى العام إلى 400 ألف متدرب فى العام.

وأشار الدكتورعمرو طلعت إلى أن جميع المشاركين فى المسابقة هم فائزون باكتساب المعرفة والخبرات والصداقات وزيارة هذا المكان التاريخى الفريد؛ داعيا الشباب المشارك فى البطولة الدولية للبرمجيات إلى تطوير قدراتهم وبذل المزيد من الجهد لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات التى تواجه المجتمعات فى مختلف القطاعات.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن سعادته باستضافة وتنظيم المسابقة الدولية للبرمجة الجماعية (ICPC) فى مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما توجه بالشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تعاونه وجهوده القيمة التى ساهمت بشكل كبير فى نجاح هذه المسابقة، وللبروفيسور ويليام باوشر رئيس مؤسسة ‏ICPC، لدعمه وتعاونه الثابتين؛ مضيفا "شرف عظيم لى أن أخاطبكم ونحن نقف وسط روعة مدينة الأقصر، مصر، بمناسبة المسابقة الدولية للبرمجيات أتقدم بأحر التهانى لكل منكم على مساهماتكم المميزة طوال هذه المسابقة المرموقة".

كما أشاد عبد الغفار بجهود المنظمين والمتطوعين والرعاة الذين عملوا بلا كلل حتى يتحول هذا الحدث إلى حقيقة، قائلا: "إن تفانيكم هو القوة الدافعة وراء البطولة الأهم فى العالم، وجهودكم محل تقدير حقيقى، لقد خلقت جهودكم الدؤوبة بيئة يزدهر فيها الابتكار، وتتشكل فيها الصداقات التى تتجاوز الحدود والثقافات".