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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

موسكو تحذر مجددا من مصادرة الغرب للأصول الروسية وتتعهد بالرد

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مجددا الدول الغربية من مصادرة الأصول الروسية، مُتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية.

وقالت زاخاروفا في تصريحات نٌشرت اليوم الجمعة، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية "في حال مصادرة الأصول الروسية من قبل الدول الغربية، فإننا سنسترشد بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية واتخاذ إجراءات رد مقابلة".

وأضافت المتحدثة باسم "الخارجية الروسية" قائلة "أن روسيا لديها قدر كبير من الأموال والممتلكات الغربية في الجهات الرسمية الروسية، التي قد تخضع لردودنا". 

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