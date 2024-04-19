المستشار الألماني يستقبل رئيس الوزراء البريطاني وأمين عام حلف "الناتو" ببرلين

أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيستقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الأربعاء المقبل في مقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.

وأفادت الحكومة الألمانية - في بيان اليوم الجمعة - بأن الزعيمين سيبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن ناحية أخرى.. قال متحدث الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيستقبل ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم الجمعة المقبل في مقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.