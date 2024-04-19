بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 560 مليون يورو لتدشين مشاريع في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الجمعة أن بلاده ستحصل على 560 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2024 لتدشين مشاريع في مجالات الطاقة والبنية التحتية للنقل وإعادة بناء المساكن وكذلك للمشاريع التي ستدعم الانتعاش الاقتصادي والشركات في أوكرانيا.

وقال شميهال - خلال حفل التوقيع على مذكرة بهذا الشأن مع رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي نادية كالفينو - "هذا العام ستحصل أوكرانيا على 560 مليون يورو لمشاريع في مجالات الطاقة والبنية التحتية للنقل وإعادة بناء المساكن فضلا عن المشاريع التي ستدعم انتعاشنا الاقتصادي والشركات الأوكرانية".

وأشار شميهال - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إلى أنه من المخطط تسريع العمل في المشاريع الجارية وتركيز الاهتمام على إعداد استثمارات جديدة لبنك الاستثمار الأوروبي في مبادرات القطاعين العام والخاص المهمة مضيفا أن المذكرة ستسهم في التعافي السريع لأوكرانيا وتقريب البلاد من نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.. وتابع "نحن ممتنون لدعم بنك الاستثمار الأوروبي الثابت والمستمر لأوكرانيا".

وبحسب "يوكرين فورم".. قام بنك الاستثمار الأوروبي العام الماضي بزيادة تمويل المشاريع في أوكرانيا 8 مرات مقارنة بالاستثمارات في عام 2022; ليصل إلى 262 مليون يورو.