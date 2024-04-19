الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية البحريني مُستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، مبعوثا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث أطلعه على آخر مُستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والجهود المبذولة لوقف العدوان وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير.

وحذر عباس، من خطورة اجتياح قوات الاحتلال لرفح والتي ستؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر دموية، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والسريع لوقف هذا العدوان، وكذلك وقف جرائم المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا في الضفة بما فيها القدس.

وأكد عباس على مواصلة الجهود لحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعلى أهمية اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، مشيدا بمواقف الدول في مجلس الأمن الدولي التي وقفت لصالح قيم الحق والعدل بتصويتها لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في مجلس الأمن الدولي، والذي حال "الفيتو" الأميركي غير النزيه والمدان دون حصوله.

وثمن الرئيس الفلسطيني مواقف البحرين الداعمة لشعبنا وقضيتنا، وكذلك مواقف الدول العربية وشعوبها الشقيقة، الداعمة والمساندة لحقوق شعبنا الفلسطيني كاملة في الحرية والاستقلال ونهاية الاحتلال.

من جانبه، نقل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مؤكدا أن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ستكون على رأس أولويات القمة العربية في البحرين الشهر القادم.