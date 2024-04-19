باريس تتلقى تهديدا خطيرا.. واستنفار أمني في محيط القنصلية الإيرانية

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في مارسيليا، إن الدائرة السادسة عشرة تشهد حالة من الاستنفار بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث هدد أحد الأشخاص بأن معه حزاما ناسفا، وهو في محيط القنصلية الإيرانية في باريس، بتفجير نفسه، ما دعا قوات الشرطة ومكافحة الإرهاب والشغب إلى إنشاء كردونا أمنيا وطالبت سكان العاصمة بعدم التواجد في محيط القنصلية.

وأضاف "شقير"، خلال رسالة على الهواء، أن حالة من التخوف وعدم الاستقرار تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، وكانت قوات الأمن الفرنسية لا طالما تحدثت عن تهديدات إرهابية لكن لم يتحدث أحد عن تفجيرات في القنصلية الإيرانية أو غيرها.

ولفت إلى أن فرنسا أمامها الكثير من التحديات الأمنية التي ستكون منتشرة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تستعد من خلالها الحكومة الفرنسية لاستضافة الألعاب الأولمبية.

وعن هوية الرجل الذي كان ينوي تفجير نفسه أمام القنصلية الإيرانية، أوضح أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان على هويته أو عمره، إلا أن وزارة الداخلية الفرنسية والاستخبارات الداخلية تحدثت عن ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الدخول في هذه المنطقة التي بها القنصلية الإيرانية في باريس.