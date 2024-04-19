كشف غموض وفاة مسنة واختفاء مشغولاتها الذهبية بالغربية

تمكنت مباحث الغربية، من كشف غموض واقعة وفاة سيدة عجوز في ظروف غامضه، واكتشاف اختفاء مشغولاتها الذهبية عقب دفنها بعدة أيام، حيث تبين أن وراء الجريمة محصل غاز، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغ من أحد ورثة سيدة متوفية بنطاق شارع عصمت حمادة، بوجود شبهة جنائية حول وفاة والدته وأن الوفاة ليست طبيعية، وأفاد أنه دفن والدته لعدم وجود أي إصابات ظاهرية عليها، وظن أن الوفاة طبيعية بسبب تقدم عمرها، ، وبعد مرور يوم من دفنها، تلاحظ اختفاء مشغولاتها الذهبية من المنزل.

ودلت التحريات الأمنية تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير مباحث الغربية، أن المجني عليها تدعى السيدة "صباح.م" وتبلغ من العمر 70 سنة، وتم استخراج الجثة حيث تبين وجود شبهة جنائية، وأن كاميرات المراقبة عقب تفريغها ، كشفت دخول محصل الغاز إلى المنزل لمدة 25 دقيقة، وخرج مرة أخري.

وبالقبض عليه، اعترف بقتلها عن طريق كتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرق مشغولاتها الذهبية" خاتم- وسلسلة- وحلق- وغويشة"، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات، و أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها مرة أخرى.