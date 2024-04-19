أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية يختتمون زيارتهم لجامعة الأقصر

اختتم أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والتي ضمت "أ.د عادل أبوالمجد، أ.د النميري علام" زيارتهما لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر.

وكان في استقبال اللجنة، كل من الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أسامة أبوالنصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد رمضان، مدير المعلوماتية، ووكلاء الكلية وأعضاء لجنة القطاع بمقر الكلية، بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ورحب رئيس جامعة الأقصر، بأعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل جهودها لتقديم الدعم الكامل من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بكلية الحاسبات والمعلومات، باعتبار مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من المجالات التى تحظي باهتمام الدولة من أجل النهوض بكافة القطاعات الحيوية بالدولة، خاصة فى ظل التطور التقني الهائل فى مجالات التحول الرقمي والأنظمة الذاتية التي أصبحت سمة من سمات العصر الحديث.

وتضمنت زيارة أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية لجامعة الأقصر عقد جلسات مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب كلية الحاسبات والمعلومات.

وتضمنت الزيارة، التعرف على الإمكانات المعملية لمختلف المعامل والقاعات الموجودة بالكلية، مرورا بمعمل الأنظمة الذكية المتقدمة وإنترنت الأشياء، التى توفرها الكلية لخدمة الأنشطة التعليمية والبحثية وتطوير المشروعات المبتكرة.

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