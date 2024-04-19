رامي ربيعة: لا ننظر للتاريخ وهدفنا الفوز على مازيمبي

اعترف رامي ربيعة كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصعوبة مباراة الغد أمام مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، موضحا أن فريق مازيمبي فريق قوي، ويطمح هو الآخر في الوصول للمباراة النهائية.

وقال رامي ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: سبق لي اللعب في هذا الملعب، وأعلم الأجواء المصاحبة لمثل هذه المباريات، ودائما لا ننظر للتاريخ، ونركز فقط على مباراة الغد.

وأشار ربيعة إلى أن الأهلي هدفه دائما هو الفوز، بصرف النظر عن المنافس الذي يواجهه، وأن جميع اللاعبين لديهم نفس المفهوم.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في الثالثة ظهر غدٍ بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.