قوافل جامعة المنوفية تفحص 215 مريضا بقرية كفر شبرا بلولة وتنظم ندوة توعوية

تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أطلقت جامعة المنوفية، قافلة طبية توعوية الي كفر شبرا بلوله بمركز منوف بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة ومحافظة منوفية وأخرى توعوية حول الوعى الأثرى وتعزيز الهوية الوطنية بمدرسة المساعي المشكورة بشبين الكوم تحت إشراف وحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور أحمد القاصد، حرص الجامعة على إطلاق قوافلها الطبية التنموية والتوعوية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجًا مع توفير الرعاية الصحية لمستحقيها في أماكنهم.

وأشار القاصد إلي ان الجامعة حريصة علي نشر الثقافة والتوعية الصحية والبيئية بين طلاب المدارس والجامعة عن طريق الندوات واللقاءات التربوية التي تهدف إلي تعزيز الهوية الوطنية لدي الشباب، لافتًا إلى أهمية رفع روح الانتماء والاعتزاز بمقدرات الوطن وتعزيز الولاء والانتماء.

وأشار الي مشاركة الجامعة في تفعيل المبادرة الوطنية إعرف حضارة بلدك وعزز هويتك الوطنية لما لها من أثر كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على وطننا الغالي مصر.

وأضاف الدكتور صبحي شرف أن القافلة الطبية قامت بفحص ما يقرب من ٢١٥ مريض منهم ٥١ فحص رمد، ٤٨ الأطفال، ٢٧ أنف وأذن، ٣٣باطنة، ٥٦ صحة عامة.

كما قدمت القوافل ندوة توعوية تحت عنوان «إعرف حضارة بلدك وعزز هويتك الوطنية» ضمن مبادرة الوعي الاثري وتعزيز الهوية الوطنية، بمشاركة وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

شارك في أعمال القوافل عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية والدكتور خالد حمزة وكيل كلية الآداب جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحمدي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وحسام ابوالنجا مدير إدارة القوافل بالجامعة.