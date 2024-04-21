دوري أبطال إفريقيا.. الأهلى يتلقى دفعة معنوية قبل موقعة مازيمبى في إياب نصف النهائي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة الإياب أمام مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي بعدما حقق الفريق تعادل بطعم الفوز في الذهاب على ملعب مازيمبي بدون أهداف ليضع قدما في النهائي القاري.

وتأكدت جاهزية الثنائي مروان عطية وياسر إبراهيم للعودة للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حيث أصبح مروان عطية لاعب وسط الفريق جاهزا عقب التعافي تماما من الإصابة العضلية، كما عاد ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الاهلي بعد غياب أكثر من شهرين بسبب العضلة الخلفية.

وتأتي عودة مروان وياسر بمثابة دفعة كبيرة للجهاز الفني مع دخول مرحلة الحسم في البطولة الأفريقية في حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بعدما أصبح الفريق على بعد خطويتن فقط من تحقيق اللقب للمرة الثانية عشر في تاريخه.

كما تلقى مارسيل كولر دفعة قوية أيضا بموافقة الجهات المختصة على حضور 50 ألف متفرج في مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وكان كولر يطالب في الفترة الأخيرة بحضور أكبر عدد من الجماهير في مباريات الأهلي لدعم اللاعبين خاصة ان الفترة الأخيرة كانت تشهد غياب جمهور الاهلي عن المباريات رغم السماح بعدد 10 آلاف في مباريات الدوري المصري.