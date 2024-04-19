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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

كتيبة طولكرم: حققنا إصابات مباشرة بجنود العدو بمخيم نور الشمس بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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قالت كتيبة طولكرم في سرايا القدس اليوم الجمعة انها تصدت للعدو في محاور الاشتباك في مخيم نور شمس بالضفة الغربية  محققين إصابات مباشرة في صفوفه.

و أكدت الكتيبة أنها تخوض اشتباكات مع جنود العدو في مخيم نور شمس محققين إصابات مباشرة

و اضافت أن مقاتلونا ينصبون كمينا لقوة صهيونية في حارة الدمج بمخيم نور شمس.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة  بإصابة ضابط و3 جنود خلال ما سمتها عملية في مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب اثنان آخران، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم "نور شمس"، في محافظة طولكرم الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.

كتيبة طولكرم مخيم نور شمس