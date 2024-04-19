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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يداهم أوكار تجار المخدرات في القليوبية

المضبوطات
المضبوطات
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن (القليوبية) قيام عدة عناصر إجرامية #شديدة_الخطورة بتشكيل بؤرتين إجراميتين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.    

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عناصر البؤرتين شديدى الخطورة – سبق إتهامهم بالعديد من القضايا  – مقيمين بدائرة المركز)، وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – 3 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – 9 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - بندقية خرطوش – 5 فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت معدلة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سيارة -  5 ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (16،5 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

المخدرات والأسلحة والذخائر القليوبية