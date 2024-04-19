الأمن يداهم أوكار تجار المخدرات في القليوبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن (القليوبية) قيام عدة عناصر إجرامية #شديدة_الخطورة بتشكيل بؤرتين إجراميتين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عناصر البؤرتين شديدى الخطورة – سبق إتهامهم بالعديد من القضايا – مقيمين بدائرة المركز)، وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – 3 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – 9 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - بندقية خرطوش – 5 فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت معدلة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سيارة - 5 ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (16،5 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.