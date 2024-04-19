شفيق الحكيم: تنمية المعاشات وصندوق العلاج أبرز أولوياتي

قال الدكتور شفيق الحكيم النقيب الأسبق لأطباء الأسنان، والمرشح علي مقعد نقيب عام أطباء الأسنان، ان من ضمن برنامجي الإنتخابي المشاركة الفعالة في إتحاد المهن الطبية، وصندوق تنمية المعاشات، وصندوق العلاج.

واوضح "الحكيم" في تصريح خاص "للبوابة نيوز" بحكم نقيب عام اطباء الاسنان، فهو نائب رئيس إتحاد نقابات المهن الطبية، وله السلطة علي الصادرات والواردات داخل النقابة، وإتحاد المهن هو الذي يُقدم المعاشات لكل الأطباء في مختلف النقابات الأربعة "اطباء، اسنان، صيدلة، بيطري".



وأشار الدكتور شفيق الحكيم، يقوم إتحاد نقابات المهن الطبية بالصرف علي مشروع العلاج الصحي لكل الأطباء، ومن ضمن برنامجي الإنتخابي محاولة زيادة الموارد الإستثمارية لصندوق المعاشات، ونضمن بذلك إنه يستمر للأجيال القادمة.