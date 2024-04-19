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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رويترز: الشرطة الفرنسية تقبض على مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
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القت الشرطة الفرنسية على الرجل الذي هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس حسب ما نقلته وكالة رويترز.

ولم تجد الشرطة  أي متفجرات مع مقتحم القنصلية الإيرانية حسب ما قالته قناة العربية

فرضت الشرطة الفرنسية طوق أمني حول قنصلية إيران في باريس؛ إذ قام شاهد بالإبلاغ عن رجل دخل المكان وهو يحمل قنبلة يدوية أو يرتدي سترة ناسفة.

وبحسب المصدر ذاته، أفاد قائد الشرطة لوران نونيز بأنه جمع "كتيبة البحث والتدخل" (BRI)، وهي وحدة خاصة تابعة للشرطة، مشيرًا إلى أن القنصلية قدَّمت "طلبًا للتدخل".

أفادت إذاعة "أوروبا1" الفرنسية عبر حسابها على تويتر بأن الشرطة قامت بتطويق القنصلية الإيرانية في باريس اليوم الجمعة بسبب تهديد رجل بتفجير نفسه.

وأشارت شركة النقل العام R.A.T.P إلى توقف خدمات الخط المترو القريب لأسباب أمنية.

الشرطة الفرنسية القنصلية الإيرانية قنبلة يدوية