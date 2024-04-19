شفبق الحكيم: الزمالة المصرية يحل الكثير من مشاكل أطباء الأسنان

قال الدكتور شفيق الحكيم النقيب الأسبق لأطباء الأسنان، والمُرشح علي منصب نقيب عام اطباء أسنان مصر، ان من ضمن التحديات التي تواجه اطباء الاسنان هي التسجيل في الدراسات العليا، ومن وجهة نظري: اري ان الزمالة المصرية كبرنامج تدريبي اكلينيكي سوف يقوم علي حل الكثير من هذه المشاكل التي تواجه اطباء الاسنان.

واوضح "الحكيم" في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز" هذه التجربة اثبتت ذلك في زمالة "جراحة الوجه والفكين"، وفي زمالة "طب اسنان الأسرة"، وهذه التجربة كانت مفيدة جداً، ونحتاج إلي تطويرها اكثر مع تعميم باقي التخصصات للزمالة المصرية، وسوف تعمل هذه التجربة علي إفادة الطبيب، والمريض المصري.

واشار الدكتور شفيق الحكيم، نطمح إلي تطوير البرنامج العلمي في الزمالة المصرية، بوضع يُعتمد من جميع أنحاء العالم.