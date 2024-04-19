«القاهرة الإخبارية» ترصد التحركات الحوثية في البحر الأحمر

أكدت جماعة الحوثيين في بيان لهم، استهداف نحو 100 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج «عدن» منذ العدوان على قطاع غزة.

قال إياد الموسمي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من عدن، إنَّ الإحصائية الخاصة بعدد السفن التجارية التي تم استهدافها من قبل الحوثيين أعلن عنها زعيم الجماعة في خطاباته بإحدى المناسبات والغرض من هذا التصريح إرسال رسائل للداخل بشأن القضية الفلسطينية.

وتابع مراسل القناة خلال تغطية خاصة: «الموضوع له شعبية أكثر بالداخل اليمني باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب منذ عقود، والإحصائية بعدد السفن موجهة للداخل وموقف الجماعة من التصعيد الإيراني الإسرائيلي هو الدعم الإعلامي غير المباشر وليس عبر الوكالات الرسمية التابعة لها.

وأكد: «جماعة الحوثيين لم تعلن منذ اندلاع أحداث الـ 7 من أكتوبر وحتى الآن، عن أية عملية عسكرية أو توجيه ضربات بشكل رسمي تجاه الأراضي المحتلة، ولا حتى خلال التصعيد الأخير بالأسبوع الماضي، وليس لديها موقف واضح بشأن التصعيد الإيراني الإسرائيلي لكن الجماعة تعد أحد الأذرع الإيرانية القوية بالشرق الأوسط وستنفذ ما سيتم توجيهها بشأنه من خلال عمليات بخليج عدن والبحر الأحمر واستهداف السفن التجارية ومحاولة ضرب السفن البحرية الحربية في خليج عدن».

