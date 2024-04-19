الوادي الجديد تورد 4000 طن قمح

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، استلام محصول القمح من المزارعين والموردين، حيث جرى توريد نحو 4 آلاف طن قمح في صوامع شرق العوينات وصوامع الخارجة وخارج المحافظة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتظام حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 أردب للفدان.

وأشار إلى المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الإستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة، مؤكدا أن نقاط استلام القمح بالمحافظة بصومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.