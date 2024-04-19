ضبط 36 كيلو مخدرات بحوزة عناصر في بؤر إجرامية بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط بؤر إجرامية شديدة الخطورة في شبين القناطر بحوزتها 36 كيلو مخدرات و9 أسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخيرة وتحررت المحاضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للمقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، تفيد قيام عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بتشكيل بؤرتين إجراميتين تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

جرى عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فجرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية فقامت قوة كبيرة من أجهزة الأمن بالتنسيق مع مكافحة المخدرات والأمن المركزي، وتوجهت القوة برئاسة المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين.

وجرى ضبط عناصر البؤرتين شديدي الخطورة وسبق اتهامهم بالعديد من القضايا، وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين و3 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" و9 كيلو جرام هيروين و20 كيلو جرام حشيش و2 كيلو جرام من الشابو وبندقية خرطوش و5 فرد خرطوش و2 طبنجة صوت معدلة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و2 سيارة و5 ميزان حساس وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 16،5 مليون جنيه تقريبًا.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.