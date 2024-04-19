تركيا تحذر من مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط

حذرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، من خطر تحول التطورات الأخيرة بالمنطقة إلى صراع دائم.

وجاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة تعليقا على الهجوم ضد إيران الذي قالت تقارير غربية إن إسرائيل تقف وراءه،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقالت الوزارة في بيان: "التوتر الذي بدأ مع الهجوم الإسرائيلي الذي ينتهك القانون الدولي على السفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الجاري، يهدد بالتحول إلى صراع دائم في أعقاب التطورات الأخيرة".

وأضاف البيان: "نراقب الأحداث عن كثب، وندعو كافة الأطراف إلى تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى صراع أكبر".

وشدد على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف المذبحة في قطاع غزة وضمان السلام الدائم في المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية.

وفجر اليوم الجمعة، قالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان وسط البلاد، "وتم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران"، قبل استئنافها تدريجيا لاحقا.

وعقب الأنباء عن الهجوم، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان.

وقال القائد بالجيش الإيراني العميد ميهن دوست، إن صوت الانفجار بمدينة أصفهان "ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لهدف مشبوه، دون تسجيل أي أضرار أو خسائر"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".