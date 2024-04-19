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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

القنصلية الإيرانية بفرنسا تطلب دخول الشرطة إليها بعد تهدبد شخص بتفجير قنبلة

قنصلية إيران
قنصلية إيران
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فرضت الشرطة الفرنسية طوق أمني حول قنصلية إيران في باريس اليوم الجمعة؛ إذ قام شاهد بالإبلاغ عن رجل دخل المكان وهو يحمل قنبلة يدوية أو يرتدي سترة ناسفة.

وبحسب المصدر ذاته، أفاد قائد الشرطة لوران نونيز بأنه جمع "كتيبة البحث والتدخل" (BRI)، وهي وحدة خاصة تابعة للشرطة، مشيرًا إلى أن القنصلية قدَّمت "طلبًا للتدخل".

أفادت إذاعة "أوروبا1" الفرنسية عبر حسابها على تويتر بأن الشرطة قامت بتطويق القنصلية الإيرانية في باريس اليوم الجمعة بسبب تهديد رجل بتفجير نفسه.

وأشارت شركة النقل العام R.A.T.P إلى توقف خدمات الخط المترو القريب لأسباب أمنية.

 

باريس قنصلية إيران