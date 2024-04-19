محافظ أسوان يفتتح مسجد الرحمة بحى اللوتس ويؤدى صلاة الجمعة به

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسجد الرحمة بالتجمع الثانى بحى اللوتس ، والذى يسع 600 مصلى للرجال والسيدات ، ومقام على مساحة 600 م 2، وتكلف إنشاؤه 9 مليون جنيه حيث شهد المسجد سلسلة من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية ، وفرشه وتجهيزه بشكل كامل، وعقب أداء المحافظ لصلاة الجمعة وسط جموع المصلين ، والتى ألقى فيها الخطبة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان تحت عنوان " معنى التاجر الصدوق ومنزلته" ليصل عدد المساجد الجديدة التى تم إفتتاحها إلى 152 مسجد حتى الآن، بحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والنائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب ، ورئيس مركز ومدينة أسوان سيد مدنى، فضل عن مسئولى الجهات التنفيذية قدم أهالى حى اللوتس شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان على ما تم ويتم إنجازه من خدمات ومرافق بهذا المشروع السكنى الجديد ، والذى رأى النور بعد 14 عام حيث كان من المشروعات المتعثرة.

فيما أكد اللواء أشرف عطية على أن مشروع حى اللوتس ساهم فى تحقيق الإستقرار الأسرى لأكثر من 3 ألاف أسرة بالتجمعين الأول والثانى وهو الذى يتطلب ضرورة تشكيل إتحاد ملاك للعمارات السكنية بالتجمعين لمساندة الجهود التنفيذية ، ولتكون المسئولية مشتركة في توفير كافة سبل الأمن والأمان والنظافة العامة ، ومنع أى تجاوزات تشوه الشكل الجمالى والحضارى لمكونات هذا المشروع الحيوى.

ولفت بأنه يتم إستكمال باقى الأعمال بالمشروع من اللاندسكيب والحدائق والمشروعات الخدمية، والرصف والدهانات والبلدورات والإنترلوك ليصبح حى اللوتس مجتمع عمرانى حضارى متكامل على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية.

ويأتي ذلك استكمالاً لسلسلة النجاحات والإنجازات التى يشهدها مشروع حى اللوتس "الإسكان المميز" بمنطقة العقاد ، والذى يأتى تواكباً مع ملحمة التنمية والعمران فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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