حالات تسمم غذائي في جيش الاحتلال الإسرائيلي.. 130 جنديًا مصابا و17 منهم محجوزون في المستشفى





كشفت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، تعرض حوالي 130 جنديًا في قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال لحالات تسمم غذائي بعد تناولهم طعامًا فاسدًا.

وأشار الصحيفة إلى أن 17 جنديًا منهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي بسبب حالتهم الصحية السيئة.

ووفقًا لأهالي الجنود المصابين، فإن الطعام الذي تناوله جنود جيش الاحتلال كان غير صالح للأكل، مما يثير تساؤلات حول سبب تقديم طعام فاسد في قاعدة عسكرية.

كما أشاروا إلى أن الجنود لا يُسمح لهم بشراء الطعام نظرًا لكونهم في قاعدة تجنيد.

وبحسب الصحيفة فإن جيش الاحتلال يجري تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث حالات التسمم الغذائي، وسط مطالبات بضرورة ضمان سلامة الطعام المقدم للجنود.