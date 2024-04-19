اضطراب يؤثر علي حركة العين وسلامة الرأس والرقبة.. تعرف عليه

يعاني بعض الاشخاص من مرض الوهن العضلي او الوهن العصبي العضلي، أحد أهم أنواع الاضطرابات العصبية الحادة التي تصيب الأعصاب والعضلات معا علي حد سواء وتؤثر عليهما بشكل مباشر، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع mountsinai.

و عن أن الوهن العضلي العصبي يعاني منه بعض الأشخاص نتيجة أن الجسم ينتج أجسام مضادة تهاجم الخلايا العصبية ذاتها ما يؤثر على الناقلات العصبية ويؤثر على الأعصاب والعضلات بشكل عام.

والبعض يعاني من أعراض الضعف العصبي في العضلات لعل من أهمها:

مشكلات متفاقمه في التنفس فهذا الضعف يصيب العضلات الكامنة في صدر الإنسان، وبالتالي يصبح التأثير على التنفس واضحا دون أن يكون الشخص يعاني من دور برد أو كحة.

تأثر في عضلات الرقبة والرأس يصبح الرأس غير ثابت أو متدلي.

ظهور مشكلات في عضلات الوجه مثل بعض الشلل في بعض المناطق.

الضعف والتعب الشديد الذي يصيب المريض به.

اضطراب في عضلات الإبصار وفي القدرة على ثبات العينين.

عدم القدرة على بلع الطعام أو مضغه بشكل سليم فقد يعاني البعض من حالات هضمية مضطربة في حال الإصابة بهذا الاضطراب العصبي مثل الغثيان والرغبة في القئ والاختناق بالطعام.

يعانى البعض من حالة صعوبه في الحركة أو الجري أو رفع الأشياء البسيطه وليست الثقيلة فضلا عن معاناة حادة في صعود السلم.

صعوبات حادة عند النهوض إذا كان الإنسان جالسا.

قد يعاني البعض من حالة اضطراب في الصوت وتغيره بشكل مباشر هو ملحوظ.

هذه الحالة وتلك الأعراض تنتج عن مشكلة في الأعصاب والعضلات، لذلك لابد من سرعة الذهاب لطبيب متخصص الذي يعمل على العلاج المكثف من خلال الأدوية وبعض الممارسات الصحية وتجنب الإجهاد الحاد وبعض الأدوية المناعية.