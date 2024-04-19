في استجابة سريعة لمرضى الغسيل الكلوي.. محافظ قنا يأمر بتزويد مستشفى دشنا المركزي بـ 12 ماكينة غسيل كلوى جديدة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، زيارة تفقدية بمستشفي دشنا المركزى، علي خلفيه شكوى احد المرضي بخصوص تعطل بعض ماكينات الغسيل الكلوى بالمستشفي، وكذا الاطمئنان على حسن سير العمل ومدى التزام الفرق الطبية بتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين، رافقه حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، و عبد اللاه خبير رئيس مركز ومدينة دشنا، والدكتور بخيت محمد مدير مستشفى دشنا المركزي.

وتفقد محافظ قنا وحدة الكلى الصناعية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة وتقديم خدمة طبية وعلاجية متكاملة لمرضى الغسيل الكلوي المترددين على الوحدة والتى تتكون من 26 جهاز غسيل كلوى، كما حرص محافظ قنا على الاستماع إلى طلبات المرضي، ووجه علي الفور بتزويد الوحدة بعدد 12 ماكينة غسيل كلوى جديدة لخدمة المرضى.

كما التقى الداودي بطاقم الأطباء وفريق التمريض واستمع إلى شرح حول اهم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددا علي سرعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الحالية، مع ضرورة التواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض وحسن التعامل مع المرضى وذويهم وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضي.

كما تفقد محافظ قنا صيدلية المستشفى للتأكد من توافر مخزون كافى من الأدوية والمستلزمات الطبية بمخزن المستشفى، ووجه بعمل حصر بجميع النواقص من الادوية التى لا يوجد لها بديل، واعطى تعليماته بسرعة توفيرها بصيدلية المستشفى لخدمة المواطنين، كما تفقد مخزن الطوارئ للتأكد من جاهزيته للتعامل مع أى حادث مفاجىء

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