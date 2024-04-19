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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 6 ساعات عن منطقة منشية البكاري.. اليوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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اعلنت محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ اعمال تحويلات للمرافق وتحسين كفاءة خطوط المياه الكائنة بمنطقة المريوطية فانة سيتم قطع المياه عن خط قطر ٣٠٠ مم زاهر المغذى لمنطقة منشية البكاري لمدة ٦ ساعات بدءا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 19 / 4 / 2024 وحتي الساعة السادسة صباح يوم 20 / 4 / 2024  علما بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي منطقة منشية البكاري. 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات. 
وتشير محافظة الجيزة الى بأن شركه مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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