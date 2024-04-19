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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظ الجيزة: تطوير ورصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل

رصف وتطوير الطرق
رصف وتطوير الطرق بالجيزة
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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مشددًا علي المتابعة الدورية للشركات المسند اليها الأعمال. 
وتابع محافظ الجيزة، نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة بطول  ١.٥ كم وعرض ١١ متر ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بمركز ومدينة البدرشين والذي يعد احد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عددًا من الطرق بالبدرشين. 
واطلع محافظ الجيزة علي خطة مديرية الطرق في تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بالبر الشرقي والغربي لطريق المريوطية فيصل بدءا من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة مؤكدًا أن الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير. 
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

محافظ الجيزة تطوير ورصف طريق مركز التنمية بسقارة تطوير ورصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل المريوطية فيصل رصف ورفع كفاءة عددا من الطرق بالبدرشين