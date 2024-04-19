باسم سمرة ينعى وفاة الفنان صلاح السعدني

نعى الفنان باسم سمرة، الفنان القدير صلاح السعدني، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا.

وكتب الفنان باسم سمرة عبر صفحته الشخصية " فيس بوك "

‏إنا لله وإنا إليه راجعون

البقاء لله في وفاة الفنان صلاح السعدني، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

ولد صلاح السعدني عام 1943، وكانت أول أعماله كانت من خلال مسلسل "الرحيل" عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل “الضحية”.

وبرز نشاطه الفني في سبعينيات القرن العشرين، فشارك في عدة أفلام منها “الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء، أغنية على الممر”.

تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها “أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة”.