برلمانية: القمة المصرية البحرينية أتاحت فرصة للبلدين لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية

ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، القضايا المهمة التي دارت في مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الاتحادية، مؤكدة أهميتها في هذا التوقيت.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن رسائل القيادة السياسية الحكيمة جاءت واضحة وصريحة، لوضع المجتمع الدولي تجاه مسئولياته نحو الشعب الفلسطيني، كما حملت في طياتها تحذيرًا من خطورة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد اتساع رقعة الصراع وامتداده خارج الإطار المعتاد بين إسرائيل والفلسطينيين أو العرب، إلى حرب قد تندلع بين تل أبيب وطهران.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن القمة المصرية البحرينية أتاحت فرصة للبلدين لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، واستكشاف سبل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت النائبة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تبذل جهودًا كبيرة على كافة المستويات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية أرواح الأبرياء، ووقف كل محاولات التهجير القسري وسياسات التجويع والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.