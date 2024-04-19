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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

حاسبات ومعلومات عين شمس تحصد المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في المسابقة العالمية " 24 ICPC"

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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فاز فريق كلية الحاسبات والمعلومات في مسابقة البرمجيات علي مستوي العالم  ICPC  في ختام  دورتها ال46 و47 والتي تستضيفها مصر هذا العام بمدينة الأقصر، بحضور  عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيل باوتشر، رئيس البطولة الدولية للبرمجة.

وتعد بطولة ( ICPC) من أقدم المسابقات في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم  حيث تتم إقامتها منذ عام ١٩٧٧.

وتشهد البطولة هذا العام مشاركة ما يزيد عن 2500 من شباب العالم يمثلون 111 دولة وتتم التصفيات على عدة مراحل منها المحلي والإقليمي للوصول إلى التصفيات النهائية على مستوى العالم.

الاتصالات وتكنولوجيا البطولة الدولية للبرمجة الحاسبات والمعلومات التصفيات النهائية