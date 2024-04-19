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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

إلهام شاهين تنعى وفاة الفنان صلاح السعدني: عزائي لأسرته ولكل محبيه

الفنان صلاح السعدني
الفنان صلاح السعدني
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نعىت الفنانة الهام شاهين، الفنان القدير صلاح السعدني، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا.

 

وكتبت الفنانة الهام شاهين عبر صفحتها الشخصية " فيس بوك ": 

الله يرحمه.. كان إنسان جميل وفنان رائع وصديق غالى جدًا جدًا عزائي لأسرته ولكل محبيه.. ونعزى أنفسنا أيضا”.

 

 

ولد صلاح السعدني عام 1943، وكانت أول أعماله كانت من خلال مسلسل "الرحيل" عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل “الضحية”.

 

وبرز نشاطه الفني في سبعينيات القرن العشرين، فشارك في عدة أفلام منها “الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء، أغنية على الممر”. 

 

تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها “أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة”. 

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