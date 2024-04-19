سيطرة مصرية على بطولة الجونة الدولية للإسكواش.. تعرف على تاريخها

انطلقت اليوم الجمعة، منافسات بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش 2024، إحدى بطولات PSA البلاتينية للرجال والسيدات، فى نسختها الثانية عشر على التوالى، لتسطر تاريخ جديد وعريق فى عالم القفص الزجاجى.

ودائما ماتنعقد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

وانطلقت فعاليات بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش للرجال عام 2010، وللسيدات بدءا من عام 2018.

وجاء تاريخ أكثر النجوم حصولا على لقب بطولة الرجال، كالتالى:

- النجم رامى عاشور 3 مرات 2012، 2014، 2015

- النجم علي فرج مرتين 2019، 2023

- النجم محمد الشوربجى مرتين بألوان علم مصر

- النجم كريم درويش أول فائز باللقب فى 2010.

- التايجر مصطفى عسل هو أصغر لاعب يفوز باللقب 2022.

- النجم مروان الشوربجى عام 2018، بألوان علم مصر.

بينما لم يتم إقامة البطولة أعوام 2011، 2013 و2020.

أكثر النجمات حصولا على لقب بطولة السيدات، كالتالى:

- النجمة رنيم الوليلى مرتين، فى 2018 و2019.

- النجمة نور الشربينى عام 2021.

النجمة هانيا الحمامى عام 2022.

- النجمة نوران جوهر عام 2023.

أكثر النجوم تأهلا إلى المباراة النهائية للبطولة.

- الفنان رامى عاشور 4 مرات

أعوام 2010، 2012، 2014، 2015.

- محمد الشوربجى 4 مرات بألوان علم مصر.

أعوام 2014، 2015، 2016، 2021.

- النجم علي فرج 3 مرات

أعوام 2018 و2019 و2023.

- التايجر مصطفى عسل مرتين عام 2022 و2023.

- النجم كريم عبد الجواد مرتين عام 2017 و2019.

شهدت نسخة البطولة عام 2017 بطولة العالم للسيدات، وفازت بها المصرية نور الشربينى فى نهائى مصرى خالصا على النجمة رنيم الوليلى، لتدافع بذلك نور عن لقبها.

شهدت البطولة خامس أطول مباراة فى التاريخ بين المصريتين نوران جوهر وهانيا الحمامى فى نصف نهائى عام 2023.

