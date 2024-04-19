أحمد السقا ينعى صلاح السعدني

نعى النجم أحمد السقا الفنان الكبير صلاح السعدني، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم،

ونشر السقا، صورة للراحل عبر حسابه الرسمي علي إنستجرام وعلق عليها قائلًا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. البقاء والدوام لله وحده.. توفي إلى رحمة الله الفنان القدير والأب الغالي الأستاذ/ صلاح السعدني والد أخويا وصديقي أحمد السعدني.. ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة.. برجاء قراءة الفاتحة والدعاء.. هتوحشنا يا خال".

الجدير بالذكر أن الفنان الكبير صلاح السعدني قد رحل بعد صراع مع المرض وأثري الساحة الفنية بالعديد من الأعمال التي تظل علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية.