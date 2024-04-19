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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعى وفاة الفنان صلاح السعدني

الفنان الراحل صلاح
الفنان الراحل صلاح السعدني
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نعى الفنان إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ الفنان صلاح السعدني، الذي وافتة المنية صباح اليوم الجمعة الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٤.

يذكر أن صلاح السعدني حاصل على بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة، وكان رفيقا للفنان الكبير عادل إمام بمسرح الكلية.

بدأ حياته الفنية هاويا في مسرحية "الناصر صلاح الدين"،"ثورة الموتى".

من أهم أعماله المسرحية: "زهرة الصبار"، "الملك هو الملك"، "باللو".

وقدم للدراما المصرية مسلسلات عديدة من أشهرها: "ليالي الحلمية"، أرابيسك"، "أبنائي الأعزاء شكرًا"، "الزوج أول من يعلم"، "بين القصرين"، "قصر الشوق"، "الناس في كفر عسكر"، زواج القاصرات"، "للثروة حسابات أخرى"، "الأخوة الاعداء"، " أوراق مصرية"، "الاصدقاء".

كما قدم للسينما المصرية أفلام  متنوعة أهمها: "أغنية على الممر"، "زمن حاتم زهران"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "شحاتين ونبلاء"، "شياطين الليل"، "المراكبي"، "قضية عم أحمد"، فتوة الناس الغلابة"، "فوزية البرجوازية".

رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

إيهاب فهمي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية صلاح السعدنى جامعة القاهرة الناصر صلاح الدين