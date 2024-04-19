الكهرباء: تأمين متطلبات المواطنين خلال فصل الصيف

انتهى قطاع الكهرباء، من تنفيذ اكثر من 90 % من الخطة الاستتثمارية لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية والبالغ استثماراتها حوالى 45 مليار جنيه لتأمين متطلبات المواطنين من الكهرباء.

ومن المقرر، ان يتم من الشهر القادم ايقاف اعمال الاحلال والتجديد لمكونات الشبكة حتى شهر سبتمبر القادم لتأمين التيار للمواطنين خلال شهور الصيف.

وعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة لبحث سبل الاستفادة من الامكانات المصرية وقدرات الشبكة الاحتتياطية فى زيادة صادرات مصر من الكهرباء عبر خطوط الربط الحالية وسبل الاسراع فى اتمام مشروعات الربط الجديدة فى ظل الرغبات الاوربية لاستكمال الربط مع مصر عبر مسارات مختلفة تتضمن كل من قبرص واليونان وايطاليا حيث أعربت كبرى الشركات اليونانية عن رغبتها الاستثمار في مصر والتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى فى مشروعات الربط الكهربائى.

وذلك فى إطار التصدى للتحديات التى تواجه أوروبا فى مجال الطاقة .

واشار الوزير الى وجود احتياطى امن بالشبكة القومية يسمح بامكانية الاستغلال الاقتصادى وتعظيم العائد من خلال تتصديره لشببكات الدول المجاورة وان مصر تتبنى بالفعل برنامج لهذا الغرض وبما يحقق الفائدة للمواطن المصرى.

كما انه جارى اتمام مشروع الربط الكهربائى بين السعودية ومصر لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء مشيرا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة والعمل على استكمال مشروعات الربط الكهربائى والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء واستراتيجية الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.