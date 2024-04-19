لقاءات تثقيفية للأطفال بثقافة السويس ضمن احتفالات اليوم العالمي للتراث

شهد فرع ثقافة السويس مجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية لرواد مواقعه التابعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث، في إطار برامج وزارة الثقافة.

كما شهد بيت ثقافة العمدة لقاء بعنوان "اليوم العالمي للتراث" أوضحت خلاله أروى أحمد - باحث سياسية واقتصاد، سبب اختيار يوم 18 من أبريل يوما للاحتفال، مشيرة إلى أن الهدف منه هو نشر الوعي بالحفاظ على المواقع التراثية والأثرية، وحماية التراث الإنساني من الاندثار.

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، لقاء عقده بيت ثقافة فيصل بعنوان "حقائق عن التراث المصري" تضمن مناقشة كل ما يتعلق بالموروث الشعبي في مصر كالأغنيات، الفنون والحرف اليدوية، والملابس.

أما بيت ثقافة جنيفة أقام محاضرة، تناول خلالها خالد عبد الشافي مدرس لغة عربية، مفهوم التراث مشيرا إلى أنه ليس مجرد مجموعة الأشياء الثقافية أو التقاليد المتوارثة، وإنما يخضع لعملية الانتقاء لما يستحق الحفاظ عليه للأجيال القادمة، واختتم حديثه موضحا أنواع التراث وأهميته وطرق المحافظة عليه.

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