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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

يديعوت أحرونوت: عائلات الأسرى تطالب بإقالة بن غفير

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير
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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن عائلات الأسرى والمحتجزين، إن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصف الهجوم على إيران بالمسخرة، مما يعرض حياة أبنائها للخطر.

وطالبت هذه العائلات رئيس الوزراء نتنياهو بإقالة بن غفير بسبب تصريحه هذا.

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بنشوب اشتباكات عنيفة بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية في طهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

كما أضافت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات عنيفة قرب مطار أصفهان، والقاعدة الثامنة الجوية في الجيش الإيراني.

 

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