محافظ الشرقية يأمر بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بالزقازيق

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يسرى راشد رئيس حى أول الزقازيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق ورد الشيء لأصله وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ومن جانبه توجه رئيس حي أول الزقازيق الي شارع الجلاء ناصيه شارع البوسطه بالاشتراك مع قطاع المياه والصرف الصحي بالمدينة، لمتابعة أعمال إصلاح كسر بماسوره المياه بشارع الجلاء وشفط المياه المتراكمة بالشارع ورد الشيء لأصله.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها في اسرع وقت ممكن وعودة الحياه إلى طبيعتها.