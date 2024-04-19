توفى في حادث خلال الإجازة.. جامعة الوادي الجديد تنعى أحد طلابها

أعلنت جامعة الوادي الجديد منذ قليل وفاة الطالب يوسف محمد من محافظة الجيزة بالفرقة الأولى كلية آداب قسم لغة إنجليزية.

وقالت جامعة الوادى الجديد في بيان لها، "ينعي الدكتورعبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والنواب والعمداء والعاملون بالجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بكلية الآداب ببالغ الحزن والأسى لأسرة الفقيد المرحوم يوسف محمد الطالب بالفرقة الأولي - كلية الآداب - قسم اللغة الإنجليزية كما يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد تغمد الله الراحل بالرحمة والمغفرة وطيب ثراه، ووسع مدخله، وأسكنه فسيح جناتك وتفضلوا بقبول واجب العزاء).

وتوفى الطالب يوسف محمد في محافظة الجيزة وأثناء نزوله الإجازة في حادث مروري وشيعت جنازته وتم دفنه في مسقط رأسه فيما نعي العديد من زملائه خبر وفاته علي مواقع التواصل الاجتماعي وسط حاله من الحزن.