المطران سفر يستقبل المطران يوحنا لحدو مطران السويد والدول الاسكندنافية

استقبل المطران مار يوستينوس بولس سفر النائب البطريركي لأبرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس، اليوم الجمعة، المطران مار يوحنا لحدو مطران السويد والدول الإسكندنافية في دار المطرانية، وذلك للمرة الأولى بعد رسامته.

وهنأوه ثانيةً باسم الأبرشية بمناسبة نيله الرتبة الأسقفية، علمًا بأنً المطران يوحنا سبق وخدم ككاهن في أبرشية زحلة والبقاع لمدة ستة أشهر وترك بصماتٍ طيبة في قلوب أبناء الأبرشية.