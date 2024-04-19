جنى محمود تتأهل إلى نهائيات كأس العالم للجمباز الفني الدوحة 2024

تأهلت جني محمود لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني لنهائيات جهاز الحركات الارضية في بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى قطر.



وحصلت جني محمود علي المركز السابع فى التصفيات علي جهاز الحركات الارضية خلال فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني ( الدوحة ) 2024.



وتشارك لاعبة منتخب مصر جني محمود غدا السبت فى النهائيات مع افضل ثمان لاعبات علي مستوي العالم واللعب علي احدي الميداليات في منافسة صعبة مع بطلات العالم.

وكان لاعب منتخبنا الوطني عُمر العربي، إلى نهائيات منافسات جهاز الحلق خلال فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني ( الدوحة ) 2024.

كما تأهل بطل منتخبنا الوطني علي زهران إلى نهائيات منافسات جهاز الحلق خلال فعاليات البطولة.



ويلعب زهران والعربي مساء اليوم الجمعة فى النهائيات والمنافسة علي المراكز الثلاثة الاولي.

ويقدم منتخب مصر للجمباز الفني أداء رائع خلال فعاليات البطولة.

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال و انسات في بطولة كأس العالم في الفترة من 17 حتي 20 إبريل الجاري المقامة حاليا فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويمثل منتخب مصر للرجال:

علي زهران

أحمد المراغي

عمر العربي

محمد منتصر عفيفي

عمر الشبكي

مصطفي أحمد

المدرب:

الكابتن/عرفات أحمد

المدير الفني

الكابتن/ جمال مطر

ويمثل منتخب مصر للآنسات:

جني محمود

جودي عبدالله

شمس علي

المدربة:

الكابتن/ رضوي الجوهري

المدير الفني

الكابتن/ زكريا غالب.

وكانت مصر نظمت مؤخراً النسخة الأولي لعام 2024 من سلسلة بطولات كأس العالم خلال الفترة من 15 حتى 18 الماضي بينما استضافت ألمانيا النسخة الثانية وبعدها اذربيجان ثم ختام السلسلة فى دولة قطر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024.