اليوم.. انطلاق بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش 2024 بمشاركات مصرية

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش 2024، إحدى بطولات PSA البلاتينية للرجال والسيدات ، بمجموع جوائز 350,000 ألف دولار .

ومن المقرر أن تنعقد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، فى نسختها الثانية عشر على التوالى، في الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجارى بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

وتنطلق فعاليات البطولة بمشاركة 22 دولة في منافسات قوية بين أكثر من 96 لاعباً مصنفين عالمياً في منافسة قوية ينتج عنها العديد من النتائج التي تؤثر على الترتيب العالمي للاعبين المشاركين.

تشارك فى منافسات السيدات من مصر كل من :

- نور الشربينى المصنفة الأولى

- نوران جوهر المصنفة الثانية وحاملة لقب بطولة العام الماضى.

- نور الطيب المصنفة السادسة

- روان العربى المصنفة الثامنة.

كما تشارك كل من : سلمى هانى ، أمينة عرفى ، ندى عباس ، فيروز أبو الخير ، هنا رمضان ، زينة مكيوي ، مريم متولى، هنا معتز ، نادين شاهين ، سنا إبراهيم ، ملك خفاجى ،

نور أبو المكارم ، سلمى الطيب ، كنزى ايمن ، هيا علي.

كما تشارك نادين الحمامى وسلمى الألفى بالوايلد كارد.

بينما يغيب عن المنافسات هانيا الحمامى لعدم تعافيها من الإصابة التى لحقت بها أثناء بطولة London Squash منذ أسبوعين.

كما يشارك فى منافسات الرجال من نجوم مصر كل من :

- علي فرج المصنف الأول وحامل لقب بطولة العام الماضى.

- مصطفى عسل المصنف الرابع

- كريم عبد الجواد المصنف الخامس

- مازن هشام المصنف السابع

- طارق مؤمن المصنف الثامن

كما يشارك كل من : يوسف سليمان ، علي أبو العينين ، فارس دسوقى ، يوسف إبراهيم ، عمر مسعد ، يحيى النوسانى ، علي حسين.

كما يشارك بالوايلد كارد كل من سيف تامر ومصطفى السرتى.

